Свидетель Смоленской катастрофы не оставил посмертной записки

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом в понедельник в программе "Jeden na jeden" сказал глава польского министерства внутренних дел Яцек Цихоцкий.

"На месте работают полиция и прокуратура. Из того, что известно публично, пока нет никаких следов, которые бы указывали на участие третьих лиц, но на это (чтобы окончательно исключить эту версию) необходимо еще немного времени и анализа", - сказал он.

"Особенно тогда, когда есть самоубийство, когда кто-то не оставляет посмертной записки, по крайней мере сегодня не знаем, что она была. Поэтому всегда прокуратура должна это проверить", - добавил Я.Цихоцкий.

Министр признал, что погибший был важным свидетелем Смоленской авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, тело Ремигиуша Муся, который был членом экипажа правительственного самолета Як-40, приземлившегося в Смоленске накануне катастрофы другого правительственного самолета, везшего официальную делегацию во главе с Президентом Лехом Качиньским, нашла его жена в подвале их дома в субботу вечером.

Р.Мусь рассказывал следователям и журналистам о том, что слышал, как диспетчер Смоленского аэродрома дал разрешение экипажу президентского самолета сойти - для принятия решения о посадке или уходе на запасной аэродром - на 50 метров, что было недопустимым в условиях господствующего в тот момент сильного тумана и противоречило правилам самого аэродрома.

Справка УНИАН. По данным официального следствия причин катастрофы, которое отдельно проводили россияне и поляки, экипаж польского правительственного самолета Ту-154 во время посадки в Смоленске допустил ряд ошибок, в результате которых машина оказалась на высоте нескольких метров над землей, где зацепила крылом березу, которая сломала его и привела к трагедии.

В то же время политики польской оппозиционной партии "Право и справедливость", соучредителем которой был Лех Качиньский, считают настоящей причиной трагедии "два взрыва", которые разрушили самолет.