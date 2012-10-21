Парламент Грузии возглавил лидер Республиканской партии

Парламент Грузии, в котором партия Президента Михаила Саакашвили впервые за восемь лет оказалась в оппозиции, избрал председателем представителя коалиции "Грузинская мечта", 44-летнего лидера Республиканской партии Давида Усупашвили.

Как сообщает РИА «Новости», «за» проголосовали 88 депутатов из 150.

Парламентское меньшинство, состоящее из представителей «Единого национального движения» М.Саакашвили, заявило, что в голосовании не участвует.

От «Грузинской мечты» в парламент прошли 85 депутатов. Голосование было тайным, и имена трех представителей «Единого национального движения», поддержавших кандидатуру Д.Усупашвили, остались неизвестными.

«Мы должны сделать все, чтобы прецедент, который произошел 1 октября, повторился несколько раз, чтобы стать традицией. Мы должны не повторить действия предыдущей власти и через четыре года должны представлять жизнь без этих кресел. То, что 1 октября состоялись выборы, - заслуга в первую очередь грузинского народа. И власти, и оппозиция столько раз обманывали его надежды, что люди просто могли не прийти на выборы», - заявил новый спикер парламента, выступая перед депутатами.

Д.Усупашвили подтвердил намерение коалиции «Грузинская мечта» пересмотреть Конституцию.