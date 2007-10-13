Самолет рухнул на жилые дома в столице Колумбии: есть жертвы

Семь человек погибли в результате крушения самолета медицинской службы в столице Колумбии Боготе.

Как сообщает НТВ, экипаж легкомоторного «Кинг-200», поднятый в воздух по срочному вызову, сообщил о проблемах через несколько минут после взлета. Пилот потерял контроль над машиной, и самолет рухнул в густонаселенном районе Боготы, задев при падении несколько домов. Возникший на земле пожар удалось быстро потушить.

По предварительным данным, двое погибших – жильцы одного из поврежденных зданий, остальные пять жертв находились на борту «Кинг 200». Согласно основной версии, причина аварии - технические неполадки самолета.