Лукашенко: Мы не хотим ругаться с ЕС, но с Россией - родные люди

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

«Мы не хотим спорить и ругаться с Евросоюзом, мы хотим в дружбе жить, как это было раньше», - сказал А.Лукашенко.

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При этом он отметил, что стремится найти в лице России абсолютно надежного партнера.

«И не только партнера, это несколько неправильно, хотя это тезис вашего руководства. Мы не просто партнеры, мы родные люди, должны жить как родные люди и родные государства», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко считает, что Беларусь не создает проблем своим соседям.

«Хотя не все довольны тем, что происходит, особенно Польша и некоторые другие государства, у которых руки чешутся. Но, я думаю, мы это переживем. Мы не страдаем никаким глобализмом. Мы определили свою внешнюю политику как политику многовекторную», - отметил Президент Беларуси.