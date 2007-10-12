ЕС изменяет подход к Путину и России

Появление новых лидеров во Франции и Германии изменяет политику Евросоюза в бывшем Советском Союзе, где страны ЕС хотят больше поддерживать демократию и права человека.

Французский политолог Жак Рюпник считает, что наступил конец дипломатической оси Париж-Берлин-Москва. Следом за Францией и Германией подход к России изменяет и Евросоюз в целом. Хотя такие изменения могли ожидаться и раньше, в 2004 году, когда в европейский клуб вступили постсоциалистические страны Польша, Чехия, Эстония и другие, которые хорошо помнят, что такое господство Москвы. Поэтому эти новички в ЕС отстаивают в настоящее время более жесткую позицию в отношениях с Кремлем.

Такой подход разделяет и Меркель, которая выросла в коммунистической ГДР. И Саркози, отец которого убежал из оккупированной Советским Союзом Венгрии. Оба этих лидера предпочитают не заигрывать с Москвой, а поддерживать демократию и права человека на постсоветском просторанстве.

Едвард Люкас, заместитель редактора по международным делам британского журнала «Экономист», говорит, что в настоящее время на встречах ЕС господствует другое настроение, когда обсуждается политика относительно России. 3 или 4 года тому назад большие богатые страны Запада заставляли бывшие оккупированные страны Восточной Европы сидеть, не открывая рта, и прекратить жаловаться. «В настоящее время атмосфера совсем другая. Ветер дует в другом направлении. И я уверен, что это плохая новость для Кремля», - считает представитель «Экономиста».

Одним из наибольших адвокатов новой линии Брюсселя относительно Москвы является чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг. Он сказал Радио Свобода, что новая восточная политика ЕС не направлена против Москвы ради конфронтации, вместо этого Европа хочет поддержать демократические реформы в бывших советских республиках, таких как Украина и Грузия, и изменить автократический режим в Беларуси.

Радио "Свобода"