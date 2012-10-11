Белорусы массово скупают валюту

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявила журналистам глава Национального банка Беларуси Надежда Ермакова.

«За полтора месяца население и юрлица скупили около 1 млрд долл. С конца августа по настоящее время на биржу было направлено более 8 трлн белорусских рублей для покупки валюты», - сказала Н.Ермакова.

Повышенный спрос белорусов на валюту глава Нацбанка поясняет тем, что компании досрочно погашают валютные кредиты, предприятия не продают валюту, кроме обязательной продажи, а население переводит рублевые депозиты в валютные.

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В то же время Н.Ермакова полагает, что курс доллара в Беларуси до конца 2012 года не дойдет до 9 тыс. рублей.

«Курс, конечно, плавать будет, но мы не просчитываем, что он может резко начать расти. Я думаю, что до конца года до 9 тыс. рублей за доллар не дойдет», - сказала глава Нацбанка Беларуси.

Справка УНИАН. Курс доллара, заложенный в бюджет 2013 года, составляет 8950 белорусских рублей. В правительстве уверены, что резких колебаний курса доллара в Беларуси с учетом политики правительства и Нацбанка в 2013 году быть не должно.

Разговоры о девальвации белорусского рубля не прекращаются на протяжении всего года. Тем временем курс доллара к белорусскому рублю достиг своего максимума в этом году – 8630 рублей, тем самым прибавив от минимумов марта около 7%.

Беларусь за последние три года имела возможность опробовать два девальвационных сценария. В начале января 2009 года белорусский рубль подешевел на 20%, это сопровождалось ажиотажным спросом населения на товары и скупкой бытовой техники в попытке спасти свои рублевые накопления. Девальвация также спровоцировала переток рублевых сбережений в валютные. Отток рублевых депозитов физлиц составил 1,8 трлн рублей с 1 декабря 2008 года по 1 марта 2009 года. В то же время валютные депозиты за аналогичный период выросли почти на 1 млрд долл. – с 2,09 млрд долл. до 2,92 млрд долл.

Сценарий валютного кризиса 2011 года сложно назвать постепенной девальвацией. Нежелание властей признать очевидное – что белорусский рубль переоценен и нуждается в ослаблении – привело к практически полному исчезновению валюты, появлению ситуации множественности курсов и вынужденной девальвации белорусского рубля в несколько этапов: первый произошел 24 мая, когда официальный курс поднялся с 3155 до 4930 рублей за долл.; второй этап включал плавную девальвацию с 4930 до 5700 рублей за долл. и длился с 24 мая по 20 октября; и наконец на третьем этапе, 21 октября, рубль был девальвирован сразу с 5712 до 8680 рублей за долл.