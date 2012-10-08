Министры финансов стран Евросоюза обсуждают возможность увеличения Стабилизационного фонда (Европейский механизм стабильности - ЕМС) на 40% - до 700 с 500 млрд евро, сообщают источники Deutsche Welle со ссылкой на ход заседания министров финансов стран еврозоны.

Заседание министров проходит в понедельник Люксембурге.

По словам чиновников, 17 стран-участниц еврозоны обязуются внести 80 миллиардов евро в качестве государственных вкладов в общий Стабилизационный фонд. Еще 620 миллиардов будут предоставлены в качестве финансовых гарантий. Как ожидается, ЕМC станет самостоятельным финансовым институтом уже к лету будущего года. Тогда же начнется кредитование государств.

Справка УНИАН. Европейский механизм стабильности (ESM) – международная организация со штаб-квартирой в Люксимбурге, основана 27 сентября 2012 года. Ее основная цель – оказание финансовой помощи членам еврозоны. На момент основания максимальный объем кредитования предлагался в размере 500 млрд евро. Новая организация заменит две существующие временные программы финансирования - Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и Европейский механизм финансовой стабилизации (EFSM).