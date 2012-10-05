Названы ТОП-10 стран с наибольшим количеством миллиардеров

10-е место в рейтинге стран обитания миллиардеров занимает Канада, пишут Вести. Там число официально зарегистрированных миллиардеров достигает отметки в 40 человек, которые делят между собой состояние в $105 млрд. На 9-й строчке обосновалась Бразилия, ставшая домом для 49 миллиардеров с состоянием в $300 млрд. Бразилия стала единственным государством Латинской Америки, кому удалось войти в десятку. За последний год состояние бразильских миллиардеров приросло на 3,5%. Всего же в категории ультрабогатых от $30 млн и "старше" в этой стране проживают 4 тыс. 640 человек, на которых приходится состояние в $865 млрд. 8-ю позицию закрепила за собой Швейцария. Родина банков и одна из самых стабильных до последнего времени экономик мира - Швейцария - разместила у себя 57 миллиардеров, поделивших между собой $125 млрд. В среднем каждый миллиардер прячет за пазухой $2,2 млрд. Всего же по категории ультрабогатых эта страна занимает 7-е место в мире; их число оценивается в 5 тыс. 597 человек, или 19% от мирового объема.

На 7-м месте обосновался Гонконг. В этом регионе, формально зависимом от континентального Китая, проживают 64 миллиардера с общим состоянием в $190 млрд. В этом нет ничего удивительного, ведь Гонконг считается одним из главных финансовых центров Азии.

6-ю строчку в рейтинге занимает Россия. В РФ числятся 97 миллиардеров с суммарным состоянием в $380 млрд. Отечественные миллиардеры занимают 8,5% от числа ультрабогатых граждан страны, но контролируют более 60% всего состояния. За последний год число миллиардеров выросло на 17 человек, однако общее состояние сократилось на 29%. Общее состояние людей с капиталом от $30 млн в России - $605 млрд.

Открывает пятерку стран с самым высоким содержанием миллиардеров Индия. Здесь пристанище нашли 109 миллиардеров с общим состоянием всего в $190 млрд.

На 4-м месте обосновалась Германия. Количество миллиардеров в этой стране составляет 137 человек, которые делят между собой состояние в $550 млрд. Германия является единственной страной зоны евро, вошедшей в список стран с наибольшим количеством миллиардеров, учитывая тенденцию снижения благосостояния в большинстве стран блока.

Бронзовую медаль получает Великобритания. В Соединенном Королевстве проживают 140 миллиардеров общим достоинством в $430 млрд. В Соединенном Королевстве самое большое число миллиардеров в Европе, страна опережает по показателю Германию на три человека, но отстает от Германии с точки зрения общего благосостояния группы на $120 млрд. В среднем на каждого из этих миллиардеров приходится $3,1 млрд. Серебро закрепил за собой Китай. В этой стране проживают 147 человек, которые делят между собой $380 млрд. В среднем каждый китайский миллиардер владеет $2,6 млрд.

Золото в списке получили Соединенные Штаты Америки. На миллиардеров приходится 480 человек с общим состоянием в $2,05 трлн. Несмотря на экономические трудности, за последний год в США число миллиардеров увеличилось на 25 человек, или на 5,5%, а совокупное состояние увеличилось на 8%.