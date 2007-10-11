Конгрессмены признали геноцид армян вопреки желанию Буша

Комиссия по международным делам Конгресса, несмотря на рекомендации Белого дома, одобрила резолюцию, признающую геноцид армянского народа со стороны Турции, передает Associated Press.

В пользу резолюции высказались 27 членов комиссии, 21 проголосовал против. Теперь резолюция поступит на рассмотрение Конгресса, если только она не будет заблокирована Демократической партией.

За несколько часов до голосования по резолюции президент США Джордж Буш настоятельно рекомендовал Конгрессу не принимать эту резолюцию, так как она может обострить отношения с Турцией, которая является союзником США в борьбе с терроризмом.

По словам госсекретаря США Кондолиззы Райс, принятие данной резолюции осложнит политику, проводимую США на Ближнем Востоке. В свою очередь министр обороны США Роберт Гейтс заметил, что 70% воздушных грузов и 30% топлива, направляемых для военных США в Ираке, проходит через Турцию.

Турция заявила, что в ответ не исключает возможности сокращения помощи в обеспечении американских войск в Ираке. Как сказал заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития Эгемен Багис, "американские войска в Ираке во многом зависят от организационной помощи Турции, и в случае принятия в США закона по армянскому геноциду Анкара будет обязана сократить размеры этой помощи".

Напомним, Ереван обвиняет Турцию в геноциде армян в 1915г. во время Первой мировой войны. Тогда погибли порядка 1,5 млн армян, проживавших на территории Османской империи. Турция, в свою очередь, отвергает факт геноцида и утверждает, что число погибших гораздо ниже, а их смерть явилась следствием межэтнических волнений, а не была спланирована властями.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией до сих пор не установлены, а граница между двумя странами закрыта с 1993г. из-за нерешенного конфликта между Арменией и Азербайджаном по поводу принадлежности территории Нагорного Карабаха. Турция призвала Армению разрешить конфликт с Азербайджаном и провести совместное расследование массовых убийств армян, имевших место в начале ХХ века.

РБК