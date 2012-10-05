Король Иордании распустил парламент

О дате новых выборов не сообщается, однако иорданский король ранее высказывался за их проведение в конце этого года, передает Радио «Свобода».

Роспуск парламента последовал за его обещаниями провести политические реформы – с целью предотвратить в стране массовые антиправительственные выступления.

В преддверии указа короля движение «Братья-мусульмане» призвало к проведению в пятницу шествия с требованием реформ. В июле это движение заявило, что представляющая его партия «Фронт Исламского действия» бойкотирует парламентские выборы. "Братья-мусульмане" выступают против нынешней системы, в которой премьер-министр назначается королем.

В Иордании уже более года продолжаются акции протеста, участники которых призывают к реформам, однако в отличие от других стран региона он не являются массовыми и носят более мирный характер.