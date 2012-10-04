"Грузинская мечта" готова сформировать правительство

В среду было объявлено о создании рабочей группы коалиции, которая будет вести переговоры с президентом в период смены власти - чтобы обеспечить порядок в стране.

Лидер коалиции Бидзина Иванишвили заявил, что первый визит после выборов нанесет в Вашингтон, а из Москвы не получал никаких поздравлений с победой.

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Представитель МИД России в среду выразил надежду, что итоги голосования будут способствовать нормализации отношений Грузии с ее соседями.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии, в 38 мажоритарных округах побеждают представители "Грузинской мечты", в 35 - "Единого национального движения" президента Саакашвили. В голосовании по партийным спискам отрыв "Грузинской мечты" еще больше. Следовательно, коалиция, по всей вероятности, будет иметь в парламенте устойчивое большинство, заключает Радио Свобода.