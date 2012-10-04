Янукович: для Украины важны отношения с новыми мировыми лидерами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на встрече с участниками Одиннадцатого совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений он сказал: «В современных реалиях украинская внешняя политика нацелена на более широкое взаимодействие с разными иностранными партнерами».

В.Янукович отметил актуальность развития стратегических отношений с Китаем, перспективы развития сотрудничества с Бразилией, Индией, Республикой Корея, Казахстаном, Вьетнамом, Аргентиной.

«Дипломатическая карта Украины достаточно широка, и мы видим реальные перспективы по всем этим направлениям», - сказал В.Янукович.

Глава государства отметил, что дипломаты должны уделять более предметное внимание дальнейшему закреплению позиций Украины на мировых рынках в таких областях, как машиностроение, авиация, металлургия, агропромышленный комплекс, химическая, легкая и пищевая промышленность.

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Президент также обратил отдельное внимание руководителей дипучреждений в Алжире, Анголе, Ирландии, Испании, Кувейте, Латвии, Литве, Ливане, Марокко, Норвегии, ОАЭ и Таиланде на необходимость усиления работы по изысканию перспективных направлений экономического взаимодействия этих государств с Украиной.

В.Янукович подчеркнул, что ждет от украинских дипломатов четко организованной, инициативной и активной деятельности. «Я хочу видеть конкретные результаты вашей работы», - сказал он.