Молдавские депутаты потребовали от России отдать золотой запас Румынии

С таким требованием, как сообщает Moldnews, парламентарии выступили в ПАСЕ.

Депутаты предложили внести в текст резолюции о ситуации в России поправки, согласно которым, Россия должна Румынии 93,4 тонны золота "в виде монет и слитков".

Авторы поправок - представители входящих в правящую коалицию Либерально-демократической партии Молдавии Лилилана Палихович и Валерий Гилецкий, а также Либеральной партии Молдавии Анна Гуцу. Инициативу поддержали румынские делегаты.

Золото из Румынии было вывезено в 1916 году, поясняет Лента.ру, после того, как румынские войска были разбиты армиями Германии и Австро-Венгрии, и в декабре 1916 года пал Бухарест. В этих условиях власти страны решили передать золотой запас на хранение своему союзнику - России.

В 1918 г., когда румынские войска заняли Бессарабию, советское правительство отказалось возвращать золото. Уже после завершения Второй мировой войны и вхождения Румынии в социалистический блок, - часть вывезенного золотого запаса была возвращена.