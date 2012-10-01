Грузия сегодня выбирает парламент

В ходе голосования на четырехлетний срок будут избраны 150 народных представителей, передает РИА «Новости».

Среди 150 депутатов 77 человек будут избраны по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. За "партийные" места соревнуются два избирательных блока и 14 партий, они смогут пройти в парламент, если наберут 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Еще 73 парламентария пройдут по одномандатным округам. Избирателям придется делать выбор из 2805 кандидатов и по партийным спискам и по одномандатным округам. По мажоритарным округам будут идти так же только кандидаты от партий.

Как отмечают наблюдатели, основная борьба за большинство в парламенте развернется между партией Президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и избирательным блоком миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".

По данным ЦИК, в Грузии зарегистрировано 3 миллиона 613 тысяч 851 избиратель. Выборы будут признаны состоявшимися в случае, если количество проголосовавших достигнет 1/3 избирателей.

Для предстоящих выборов в Грузии создано 3684 избирательных участка в 84 избирательных округах. Однако избирательные участки будут открыты лишь в 73, так как в 11 округах, расположенных в Абхазии и Южной Осетии, грузинская юрисдикция не действует. За границей открыто 47 избирательных участков в 44 городах 37 стран мира.

По примерным данным, за ходом выборов будет наблюдать 33 тысячи местных и более 600 международных наблюдателей.

Так же зарегистрированы 93 организации местных и зарубежных СМИ, которые представят 1488 пишущих и снимающих журналистов.

Буквально за неделю до голосования ЦИК Грузии принял решение, которое существенно ограничило права журналистов, особенно телерепортеров. Им практически запретили свободную фото- и видеосъемку на избирательных участках, хотя Избирательный кодекс страны не разрешает работать фоторепортерам лишь в кабинках для голосования.