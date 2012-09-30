Тайфун бушует на юге Японии: без света остались 158 тысяч домов

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

В настоящее время тайфун "Джелават", ставший 17-м тайфуном в этом сезоне на северо-западе Тихого океана, бушует на территории района Кинки в западной части главного острова Хонсю и продолжает свое движение на северо-восток со скоростью 45 километров в час.

В результате циклона на крупные города региона, в частности Кобе, Нара и Осака, ежечасно выпадает около 50 миллиметров осадков. Шквалистый ветер, скорость которого в среднем составляет около 30 километров в час, привел к многочисленным обрывам электропроводов. В результате без электричества остались около 158 тысяч домов.

В префектуре Вакаяма на западе японского острова Хонсю объявлена эвакуация для более чем 1,5 тысяч человек.

Все вылеты из международного аэропорта Кансай и аэропорта Осаки, запланированные на воскресенье, отменены. Метеорологи предупреждают об опасности оползней из-за дождей, сопутствующих тайфунам, а также о необходимости соблюдать осторожность из-за сильного порывистого ветра.

Согласно прогнозам Национального метеорологического агентства, к утру понедельника тайфун должен подойти к восточным районам острова Хонсю и столице Японии Токио.