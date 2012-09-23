Лукашенко: Пусть завидуют нашим выборам. Скучно и спокойно - это счастье для народа

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений со странами Запада после парламентских выборов в Беларуси, которые проходят сегодня.

Об этом он заявил на участке для голосования, передает РИА «Новости».

"Я должен рассчитывать на лучшее. Но выборы мы проводим не для Запада, и главным автором выборов является белорусский народ", - сказал А.Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на признание итогов выборов в Беларуси западными государствами и на улучшение отношений с Западом.

"Мы рассчитываем на лучшее отношение, а что будет, поживем - увидим, - сказал А.Лукашенко. - Если уж и на этот раз кто-то усомнится в наших выборах, я не знаю тогда, по каким законам их проводить".

Он считает, что придраться по существу к предвыборной кампании нельзя.

"Пусть завидуют, как у нас проходят выборы. Скучно и спокойно - это счастье для народа. Нам не нужны революции, стычки, потрясения", - сказал А.Лукашенко.

Касаясь заявлений отдельных наблюдателей от Запада, их отношения к выборам, и в частности, польских наблюдателей, А.Лукашенко отметил, что полякам необходимо научиться проводить выборы так, как проводят в Беларуси, честно и открыто.

"К тому же, мы сами разберемся, как нам устраивать свою жизнь, и со своим уставом в чужой огород лезть не надо", - сказал А.Лукашенко.