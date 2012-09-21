В России после саммита АТЭС «пропали» 200 Мерседесов премиум-класса

Об этом со ссылкой на PrimaMedia сообщает Лента.ру.

"Комментарии о дальнейшей судьбе использования этих автомобилей департамент промышленности и транспорта дать не может в виду отсутствия информации", - констатировал и. о. директора департамента промышленности и транспорта Приморского края Алексей Ширшов.

Элитные автомобили были предоставлены ЗАО "Мерседес-Рус", по словам Ширшова, "в рамках личных договоренностей" с людьми, занимавшимися организацией транспортного обслуживания саммита.

В последний раз "Мерседесы" видели около кампуса Дальневосточного федерального университета, который был специально построен на острове Русский к саммиту АТЭС.

Известно, что около 200 "Мерседесов" представительского класса были застрахованы перед саммитом страховой группой "СОГАЗ", которая выступила основным страховщиком объектов, построенных или закупленных к саммиту.

Издание напоминает, что накануне саммита правительство РФ проводило совещание по его транспортному обеспечению. "Предпочтение было отдано маркам 'Mercedes' и 'Ford', а также японской 'Toyota Camry', - говорилось в сообщении. Автомобили предназначались прежде всего для доставки гостей мероприятия из аэропорта и обратно.

Саммит АТЭС проходил во Владивостоке со 2 по 9 сентября.