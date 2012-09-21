Россия возобновляет полеты в Сирию - через Киев
12:21, 21 сентября 2012Мир
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Авиационное сообщение между Россией и Сирией будет осуществляться через Киев.
Аэрофлот не летал в Сирию почти 2 месяца
Об этом УНИАН сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
«Между авиационными властями Российской Федерации и Сирийской Арабской Республикой достигнута договоренность о внесении в таблицу маршрутов для Сирийской стороны пункта Киев в качестве одного из промежуточных пунктов», - говорится в сообщении.
В начале августа российский авиаперевозчик ОАО «Аэрофлот» прекратил полеты в Сирию, где уже второй год продолжается гражданский конфликт. Компания объясняет это коммерческими соображениями, так как данное направление не пользовалось популярностью.
Ранее прямые рейсы из Москвы в Дамаск выполняли «Аэрофлот» и Syrian Air.
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