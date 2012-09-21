Россия возобновляет полеты в Сирию - через Киев

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«Между авиационными властями Российской Федерации и Сирийской Арабской Республикой достигнута договоренность о внесении в таблицу маршрутов для Сирийской стороны пункта Киев в качестве одного из промежуточных пунктов», - говорится в сообщении.

В начале августа российский авиаперевозчик ОАО «Аэрофлот» прекратил полеты в Сирию, где уже второй год продолжается гражданский конфликт. Компания объясняет это коммерческими соображениями, так как данное направление не пользовалось популярностью.

Ранее прямые рейсы из Москвы в Дамаск выполняли «Аэрофлот» и Syrian Air.