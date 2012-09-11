ООН: Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч

Об этом сообщило сегодня Агентство ООН по делам беженцев, передает Радио «Свобода».

По его данным, больше всего сирийцев, бежавших от боевых действий в своей стране, зарегистрировано в Иордании – свыше 85 тысяч. В Турции их около 80 тысяч. Десятки тысяч людей бежали также в Ливан и Ирак.

По теме: На границе с Турцией уже скопились около шести тысяч сирийских беженцев

В ООН заявляют, что реальное число беженцев еще больше, поскольку многие из них до сих пор не зарегистрированы местными властями.

Из Сирии поступают сообщения о продолжающихся боях в Алеппо, окрестностях Дамаска и у границы с Иорданией.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил сегодня, что международный посланник по Сирии Лахдар Брахими, направляющийся в Дамаск, встретится там с президентом страны Башаром Асадом – в попытке найти пути урегулирования конфликта.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. Его жертвами, по данным представителей ООН, стали 17 тысяч человек. Западные страны и ряд арабских государств добиваются ухода Президента Башара Асада, полагая, что это остановит насилие.

Россия и Китай, напротив, опасаются, что внешнее вмешательство в Сирии и потеря государственности приведут к разрастанию конфликта. Власти Сирии, в свою очередь, заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.