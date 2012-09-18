Россия разобралась с $11 миллиардами долга КНДР

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра финансов РФ Сергея Сторчака.

"Вчера подписали", - сказал, он пояснив, что речь идет о долге Северной Кореи в размере 11 миллиардов долларов.

Проблема долга Пхеньяна, сформировавшегося перед СССР, активно обсуждалась четыре года назад, однако стороны так и не смогли прийти к окончательному решению. Тогда Россия не исключала возможности списания части долга, а на оставшуюся сумму - предоставления рассрочки или погашения в виде инвестиций.

Ранее Сторчак пояснял, что при урегулировании подразумевается пересчет рублей в доллары, предоставление первичной скидки в размере 90% от суммы долга. Остаток долга в размере более 1 миллиарда долларов будет использоваться по схеме "долг в обмен на помощь" в сфере образования, здравоохранения и энергетики при реализации совместных проектов в КНДР.