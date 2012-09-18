Евросоюз не боится потерять российский газ

"Мы не видим каких-либо прямых рисков безопасности поставок - ни для нефти, ни для угля, ни для газа. Я думаю, что все стороны будут уважать контрактные обязательства", - сообщил журналистам находящийся в Никосии еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Мы провели интенсивные двусторонние переговоры. Несколько вопросов остаются спорными. Но я надеюсь на профессионализм обеих сторон настолько, что считаю, ответы на спорные вопросы могут быть найдены. Я верю в возможность найти компромиссы", - сказал он.

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4 сентября Еврокомиссия объявила о начале антимонопольного расследования в отношении ОАО "Газпром" по трем возможным случаям нарушения конкуренции на европейском внутреннем рынке энергии. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть, цитирует сообщение Еврокомиссии РИА "Новости".

Со своей стороны "Газпром" ранее заявлял, что соблюдает правила тех стран, с которыми работает, и надеется на объективность антимонопольного расследования Еврокомиссии. При этом газовый холдинг отметил, что рассчитывает на принятие во внимание того факта, что ОАО "Газпром", учрежденное за пределами юрисдикции ЕС, является компанией, наделенной в соответствии с российским законодательством публично значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством.