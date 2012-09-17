Путин считает, что Россия должна "держать свой порох сухим"

Россия должна "держать свой порох сухим", с учетом практики применения силы в современных международных отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы прекрасно подготовлены, вы все грамотные люди, видите, что происходит в мире, видите, как, к сожалению, растет применение силы в международных делах. Все это говорит о том, что мы должны наш порох сухим держать, должны повышать обороноспособность России", - заявил Путин в понедельник, выступая перед военнослужащими, участвовавшими в ходе учений "Кавказ-2012".

Глава РФ подтвердил, что власти страны продолжат курс на укрепление обороноспособности, оснащение войск современной техникой, будут решать социальные проблемы военнослужащих.

"Значение вашей работы, вашего служения Отечеству будет только возрастать", - цитирует Путина РИА Новости.