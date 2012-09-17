Русско-американский экипаж МКС вернулся на Землю

Об этом УНИАН сообщили в Центре управления полетов.

«Сегодня в 06 часов 52 минуты 53 секунды по московскому времени (02:52:53 GMT) северо-восточнее города Аркалык (Казахстан) приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-04М» с международным экипажем. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли без замечаний», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

Россияне Геннадий Падалка, Сергей Ревин и американец Джозеф Акаба стартовали с космодрома Байконур 15 мая 2012 года. Во время космического полёта экипаж встретил два российских грузовых корабля «Прогресс», участвовал в обеспечении работ с европейским и японским транспортными кораблями, выполнил намеченную программу научно-прикладных исследований. Г.Падалка совершил выход в открытый космос по российской программе общей продолжительностью 5 часов 50 минут.

По информации Роскосмоса, в ближайшие часы планируется осуществить доставку членов экипажа в места постоянной дислокации для проведения постполетной реабилитации. Г.Падалка и С.Ревин отправятся в подмосковный Центр подготовки космонавтов, а Дж.Акаба - в США.

Для Г.Падалки данный полет в космос стал четвертым, для Дж.Акабы - вторым, а для С.Ревина - дебютным.

На станции до прибытия следующего российского пилотируемого корабля продолжают работу участники 33-й длительной экспедиции на МКС Юрий Маленченко, Сунита Уильямс и Акихико Хошиде.