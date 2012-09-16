США мобилизовали военные силы в ряде районов Ближнего Востока

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил шеф Пентагона Леон Панетта, находящийся в поездке по странам Азии.

США направили два эсминца к берегам Ливии в связи с нападением на консульство США в Бенгази, которое закончилось гибелью американского посла Кристофера Стивенса. Оба корабля имеют на вооружении крылатые ракеты "Томагавк" и могут быть использованы для эвакуации людей. Еще раньше Штаты направили в Ливию спецподразделение морских пехотинцев для усиления охраны своего диппредставительства в Бенгази.

Министр обороны, однако, не стал комментировать появившиеся сообщения о том, что США стягивают в регион дополнительные войска.

Как пояснил Панетта, США "развернули свои силы в ряде районов региона, чтобы быть готовыми ответить на любые запросы, связанные с обеспечением защиты нашего персонала и нашей собственности".

"Я думаю, наш подход сейчас заключается в том, чтобы не делать ничего до тех пор, пока нас не попросит об этом госдепартамент, - продолжил он. - Я думаю, нам надо продолжать сохранять бдительность, поскольку, как я подозреваю, демонстрации вероятнее всего будут продолжаться в течение ближайших нескольких дней, если не дольше".

После выхода в США фильма о пророке Мухаммеде "Невинность мусульман" по ряду мусульманских стран, в том числе Ливии, Египту, Тунису, Судану, прокатилась волна антиамериканских протестов.

