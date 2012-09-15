Участники «Марша миллионов» в Москве говорят, что их неправильно посчитали

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом со сцены сообщил один из организаторов акции.

По данным полиции, максимальное количество людей на проспекте Сахорова не превышала 14 тыс. Сейчас по данным правоохранителей на акции остается около 3-4 тыс. человек.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Понамарев в ходе своего выступления заявил, что на марш пришло больше людей, чем на предыдущие акции.

При этом он призвал всех принять участие в выборах координационного совет протестного движения, которые пройдут 20-21 октября.

В свою очередь, лишенный вчера полномочий депутата Госдумы Геннадий Гудков призвал собравшихся к единству, несмотря на различая в политических взглядах. По его словам, акции протеста должны быть продолжены, поскольку через несколько подробных многочисленных митингов власть пойдем на уступки и перевыборы.

«Если не будет перевыборов и остановки политически репрессий, то власти должны понять, что с ней или приходят к компромиссу, либо свергают», - сказал Г.Гудков.

Кроме этого, российский писатель Дмитрий Быков призвал россиян активнее принимать участия в оппозиционных акциях.

«Хочу обратится к молчаливому, пока еще трусливому большинству, которое запаслось попкорном и наблюдает за происходящим. Ребята, не бойтесь. Когда Россия будет свободной, а это неизбежно, стыдно будет, что лучшие события в истории прошли мимо вас», - сказал он.

Также один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов заявил, что собравшиеся должны получить право избрать новою Госдуму, которая не будет выполнять «волю главного пахана в Кремле».

«Если мы не потребуем отставки Путина, если мы не потребуем новых выборов президента, то мы ничего в стране не изменим», - сказал Б.Немцов.

Митинг российской оппозиции согласован до 22.00 мск.