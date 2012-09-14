Генсек ООН: Мир потратил в прошлом году на вооружения 1,7 трлн долларов

Как передают РИА «Новости», "мир тратит в день почти в два раза больше на вооружения, чем ООН тратит на свои глобальные миссии мира, защиту прав человека и развитие за целый год", - подчеркнул Паг Ги Мун, выступая на форуме в Генассамблее всемирной организации по вопросам "культуры мира".

"Это огромная цена для людей, которые ложатся спать голодными; для детей, которые умирают от недостатка чистой питьевой воды; для крестьян, которые не могут возделывать землю, потому что она засорена минами", - сказал Пан Ги Мун.

По словам генсека, экономисты называют это "ценой выбора", но он лично считает такие затраты "аморальными".

"Мир интуитивно осознает, что не может быть военного решения конфликтов, что скудные мировые ресурсы должны тратиться на то, чтобы помогать людям процветать, а не на оружие, которое умножает страдания", - заявил Пан Ги Мун.

Касаясь своего нового пятилетнего срока на посту генерального секретаря ООН, он подтвердил, что разоружение станет "ключевым приоритетом"в повестке дня его предстоящей работы.