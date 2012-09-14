Украина попросит Чехию вернуть имущество

Он сказал, что собирается в четверг обсуждать этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Чехии, первым вице-премьером Карлом Шварценбергом.

«Буду просить его, чтобы на уровне государственном, правительственном не открестились просто, не отмахнулись, как это было до их пор, а чтобы внимательно рассмотрели и, если нет возможности вернуть то, что там построено (насколько мне известно, там поликлиника построена), то решить вопрос хотя бы тех украинских организаций, организатором которых являются граждане Чешской Республики, чтобы они имели такой дом и такое помещение для своей деятельности», – заявил И.Грицак в интервью радио «Свобода».

Посол также намерен передать чешским правительственным чиновникам издание об истории Музея освободительной борьбы Украины, который существовал в Чехии между двумя мировыми войнами.

Музей был основан в Праге в 1925 году по инициативе группы профессоров Украинского свободного университета. В междувоенный период он был единственным и наибольшим подобным украинским заведением за пределами Украины. Во время бомбардировки Праги в феврале 1945 года трехэтажное здание музея, который принадлежал украинской общине, было разрушено. В 1948 году власти тогдашней Чехословакии национализировали имущество и средства музея, а его фонды были распорошены или уничтожены.