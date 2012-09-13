В столице Йемена демонстранты штурмовали американское посольство

Силы безопасности открыли предупредительный огонь, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Reuters .

Как сообщал УНИАН, во вторник неизвестные обстреляли из гранатометов здание американского консульство в ливийском городе Бенгази. В результате обстрела погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс и три сотрудника представительства.

Акции протеста возле американского посольства прошли два дня назад и в Каире. Сегодня президент Египта Мохаммед Мурси заявил, что поддерживает мирный протест, но считает неправильным нападать на людей или посольства.

Напомним, недовольство протестующих вызвал снятый в США фильм "Невиновность мусульман", в котором пророк Мохаммед представлен в крайне неприглядном виде.