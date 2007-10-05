Саакашвили: в отношении Грузии в СНГ не работает ни одна позитивная норма

Президент Грузии Михаил Саакашвили разъяснил сегодня грузинским журналистам в Душанбе, почему на саммите СНГ он не подписал Концепцию дальнейшего развития Содружества. "Мы не подписали концепцию по одной причине - в отношении Грузии в СНГ не работает ни одна позитивная норма", - сказал он. По его словам, у Грузии хорошие отношения практически со всеми странами - участницами СНГ, но "есть целый ряд вопросов к Российской Федерации". Речь, в частности, идет "о свободном передвижении людей, грузинских товаров и обслуживания". "Практически в отношении Грузии действует стопроцентное экономическое, торговое, транспортное и часто визовое эмбарго", - пояснил М.Саакашвили. Он подчеркнул, что, несмотря на это, "Грузия не разрушилась, развивается быстрыми темпами и идет вперед", сообщает РБК-Украина.

М.Саакашвили также сообщил, что готов к обсуждению вышеперечисленных вопросов с российской стороной. "Мы готовы обсудить эти вопросы с Россией в конструктивном духе, готовы провести множество встреч на разных уровнях, в том числе на уровне президентов", - сказал он.