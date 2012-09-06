В Грузии считают реальной опасность со стороны России (опрос)

07:39, 06 сентября 2012
Мир
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В Грузии 48% населения считает, что Россия представляет реальную опасность для страны.

48% жителей Грузии считают реальной опасность со стороны России

Такие данные были получены в ходе социологического исследования, проведенного в Грузии Национально-демократическим институтом США (NDI). При этом 30% опрошенных полагают, что опасность существует, но она преувеличена; 9% считают, что никакой опасности для Грузии Россия не представляет. Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос.

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NDI выяснил также, нравится ли населению Грузии нынешнее состояние отношений страны с Россией. 89% заявили, что им не нравятся грузино-российские отношения, а 5% ими довольны, замечает РосБизнесКонсалтинг. Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос.

В опросе на всей территории Грузии приняли участие 2 тыс. 38 человек.

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