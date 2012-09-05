14 сентября мимо Земли пролетит полукилометровый астероид

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт итальянской обсерватории Реманцакко.

Астероид 2012 QG42 был впервые обнаружен участниками американского проекта "Каталина", главная задача которого состоит в поиске малых тел Солнечной системы - астероидов и комет. По оценкам ученых, размер этого тела составляет от 200 до 500 м.

14 сентября в 5.12 по Гринвичу этот астероид пролетит на расстоянии 0,019 астрономической единицы (2,84 миллиона километров или около 7,4 средних расстояний от Земли до Луны).

Таким образом, астероид 2012 QG42 попадает в число потенциально опасных - в этот класс включаются все тела размером более 100 м и приближающиеся к Земле на дистанцию менее 0,05 астрономической единицы.

Ученые рассчитывают провести радарные наблюдения этого астероида с помощью радиотелескопа Аресибо и Голдстоун.

В будущем этот астероид будет пролетать еще ближе к Земле. Так, 15 сентября 2039 года он пролетит на расстоянии 0,014 астрономической единицы (5,6 дистанции до Луны).