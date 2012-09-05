В Польше установят указатели на украинском языке

В восьми населенных пунктах Лемкивщины в гмине Усце-Горлицке (Горлицкий повят, Малопольское воеводство) появятся двуязычные польско-украинские таблички с названиями сел.

«Культивирование национальной тождественности и уважение к многокультурности – такую цель ставит перед собой Объединение лемков, которое предложило установить двуязычные знаки. Во время общественных консультаций за такое предложение проголосовали единогласно все жители села Регетив», - говорится в сообщении.

«Перед акцией «Висла», когда из юго-восточной Польши в западные земли были массово депортированы лемки, в гмине Устя Горлицкое проживало почти сто процентов лемков. Сейчас их здесь проживает около 8 процентов, – сказал один из инициаторов введения двуязычных указателей Елена Дуць-Файфер, представительница лемков в Совместной комиссии правительства и национальных и этнических меньшинств.

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Двуязычные таблички в гмине Усце-Горлицке будут установлены в течение двух недель, заверил секретарь гминной управы Марек Олесь.

Двуязычные указатели уже установлены в около 800 населенных пунктах на территории Польши. В зависимости от места расположения, кроме польского названия, на табличках есть надписи на немецком, кашубском, литовском, белорусском и украинском языках, сообщает Польское радио.