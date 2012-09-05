ОБСЕ: КГБ Беларуси арестовывает за интернет

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Задержания в Беларуси администраторов интернет-сообществ в социальных сетях есть подавление онлайн-инакомыслия. Я неоднократно призывала белорусские власти прекратить преследование журналистов и блогеров. К сожалению, последние задержания в Минске и других городах показывают, что продолжаются попытки заглушить голоса несогласных и пресечь свободу самовыражения», - заявила Д.Миятович.

«Эти задержания являются ударом по свободе слова и нарушают обязательства в рамках ОБСЕ, которые Беларусь обязалась выполнять», - отмечает Д.Миятович.

Как сообщал УНИАН, задержания модераторов интернет-сообществ произошли 30 августа в Минске, Витебске. На квартирах были произведены обыски, изъяты компьютеры. Задержания и обыски производили люди в штатском, которые не представлялись. Родные задержанных уверены, что это были сотрудники КГБ.

Правозащитники связывают аресты активистов белорусских оппозиционных интернет-сообществ с приближающимися парламентскими выборами, которые должны состоятся 23 сентября.