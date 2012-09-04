Болгария отложила вступление в еврозону

Об этом, как сообщает The Wall Street Journal, заявил министр финансов страны Симеон Дянков.

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По словам Дянкова, в настоящий момент он не видит никакой выгоды от вступления в еврозону, а видит "одни расходы". Министр отметил, что правила игры в еврозоне постоянно меняются, и присоединение к ней Болгарии будет "очень рискованным". "Наш народ хочет знать, не придется ли нам спасать кого-нибудь от дефолта", - цитирует Лента.ру.

Ранее 31 августа свои условия вхождения в еврозону назвала Польша. Как заявил глава МИД этой страны Радослав Сикорски, Варшава присоединится к евро только после того, как на континенте будут разрешены долговые проблемы.