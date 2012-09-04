Стюардессы Люфтганзы будут бастовать с немецкой точностью

Забастовка продлится 8 часов - с 5 до 13.

О том, что в забастовке будет участвовать именно персонал самолетов, которые должны вылететь из Берлина, профсоюз объявил только в 11 часов вечера в понедельник - чтобы работодатель не успел заменить бастующих сотрудников временными работниками, нанятыми в других авиакомпаниях.

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Эта тактика уже принесла профсоюзу успех в пятницу, замечает Радио Свобода. Тогда в результате восьмичасовой забастовки были отложены более половины рейсов в аэропорту Франкфурта, одном из крупнейших в Европе.

Профсоюзы добиваются от авиакомпании улучшения условий труда и обвиняют авиакомпанию в нежелании идти на уступки. Переговоры пока не привели к компромиссу.