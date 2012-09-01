Немецкие бортпроводники грозят парализовать авиасообщение над всей страной

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», представитель профсоюза заявил, что до сих пор местный перевозчик Lufthansa не пошел на уступки в вопросах заработной платы и условий труда. В связи с этим стюарды и стюардессы могут повторить недавнюю забастовку.