Немецкие бортпроводники грозят парализовать авиасообщение над всей страной

16:47, 01 сентября 2012
Мир
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Вчера из-за их бойкота только во Франкфурте отменили 200 рейсов, что привело к неудобствам почти для 30 тысяч пассажиров.

Lufthansa

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», представитель профсоюза заявил, что до сих пор местный перевозчик Lufthansa не пошел на уступки в вопросах заработной платы и условий труда. В связи с этим стюарды и стюардессы могут повторить недавнюю забастовку.


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