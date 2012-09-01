Немецкие бортпроводники грозят парализовать авиасообщение над всей страной
16:47, 01 сентября 2012Мир
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Вчера из-за их бойкота только во Франкфурте отменили 200 рейсов, что привело к неудобствам почти для 30 тысяч пассажиров.
Перевозчик Lufthansa не пошел на уступки
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», представитель профсоюза заявил, что до сих пор местный перевозчик Lufthansa не пошел на уступки в вопросах заработной платы и условий труда. В связи с этим стюарды и стюардессы могут повторить недавнюю забастовку.
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