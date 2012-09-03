В Вашингтоне из-за сильного ливня подтоплены улицы и станции метро
09:36, 03 сентября 2012Мир
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Серьезные подтопления произошли в воскресенье в Вашингтоне в результате ливня, обрушившегося на город.
В отдельных районах количество выпавших осадков составило почти 130 мм. В среднем на центральную часть города их выпало свыше 50 мм, сообщает ИТАР-ТАСС.
Подтопленными оказались, по крайней мере, три станции метро. В результате было приостановлено движение на одной из линий подземки.
Очевидцы рассказывали, как машины останавливались прямо посреди улиц, и люди были вынуждены покидать свой личный транспорт из-за того, что уровень воды был достаточно высок.
Специалисты называют случившееся отголоском урагана "Исаак", обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива несколько дней назад. К счастью, вашингтонский шторм носил локальный характер.
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