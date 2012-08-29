Из-за урагана в США вода поднялась настолько, что переливается через дамбы

По словам Билли Нангессера (Billy Nungesser), главы округа Плакмин, который располагается всего в 90 километрах к юго-востоку от Нового Орлеана, трехметровые дамбы не прорваны, однако вода начинает переливаться через них.

Об этом сообщает РИА" Новости" со ссылкой на CNN.

Как отмечает Национальный центр предупреждения об ураганах США, это может привести к масштабному затоплению некоторых районов.

По данным местной газеты Times-Picayune, чиновник также пострадал от "Исаака": часть крыши его дома оказалась сорванной сильными порывами ветра, которые достигают 130 километров в час. Кроме того, его дом начало заливать водой.

Как сообщают американские метеорологи, по состоянию на 04.00 по местному времени "Исаак" находился в 95 километрах к югу от Нового Орлеана, сильно пострадавшего семь лет назад от урагана "Катрина". В настоящее время "Исаак"продвигается в северо-западном направлении со скоростью 13 километров в час.

Из-за урагана несколько аэропортов в американских штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама были закрыты, около 1,5 тысячи рейсов отменены. Также сообщается, что более 310 тысяч потребителей в Луизиане остались без электроэнергии.