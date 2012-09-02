Иран и КНДР подписали меморандум о научном сотрудничестве

Как передает иранское новостное агентство FARS, на церемонии подписания меморандума присутствовали президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. О каких именно направления технического и научного сотрудничества идет речь, не сообщается.

Ранее Иран и Северную Корею неоднократно обвиняли в помощи друг другу в области разработки баллистических ракет. В 2009 году сообщалось, что в Северную Корею была направлена группа иранских экспертов для работы над ракетой класса "Тхэпходонг-2", радиус поражения которой может составлять, по различным данным, от 4 до 10 тысяч километров.

Заявление о том, что Иран в нарушение санкций обменивается с КНДР ракетными технологиями, в мае 2011 года делала Организация объединенных наций. Тогда официальный Тегеран сведения ООН решительно опроверг.

Международное сообщество подозревает Иран и КНДР в разработке ядерного оружия в обход наложенных ООН санкций. Иран заявления о военном характере своей ядерной программы решительно отвергает, тогда как Северная Корея еще в 2005 году открыто заявила о создании ядерного оружия, отмечает Lenta.ru.