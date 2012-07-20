Иран угрожает закрыть пролив, через который поступает 20% мировой нефти

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Парламентарий заявил, что примерно половина из 290 депутатов уже заявили о поддержке его инициативы. По словам Кодуси, пролив - это "замок всего мира, а ключ от этого замка находится в руках у Ирана". Депутат призвал своих коллег воспользоваться этой ситуацией .

Иранские официальные лица пока никак не комментируют инициативу, заявляя, что окончательное решение останется за верховным лидером страны - великим аятоллой Али Хаменеи.

В МИДе Исламской республики дали понять, что сейчас аятолла относится к идее скептически, но может изменить свое мнение.

Ранее Иран официально заявлял, что перекроет стратегически важный пролив, если страны Запада помешают ему экспортировать нефть - основной источник наполнения бюджета и иностранной валюты. Несмотря на эту угрозу страны ЕС с 1 июля ввели санкции против покупателей иранской нефти, что оставило Тегеран без покупателей.

Чтобы не консервировать существующие скважины Иран заполняет избытками нефти танкеры, которые без особого успеха ищут покупателей топлива прямо в открытом море. В результате санкций экономика страны несет существенные потери, уровень жизни населения снизился настолько, что местному телевидению рекомендовали не показывать фильмы и передачи, содержащие сцены сытных обедов, поскольку это очень раздражает растущий класс бедняков, не способных позволить себе купить даже курятины.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад несколько дней назад назвал сложившуюся ситуацию "войной" против его страны и пообещал ее выиграть.

Запад наложил на Иран санкции, требуя остановить обогащение урана и прекратить дальнейшие разработки в ядерной сфере. Тегеран на это заявляет, что его исследования абсолютно мирные, поэтому не будут остановлены ни при каких обстоятельствах.