В Мексике два месяца пересчитывали голоса на президентских выборах

День голосования прошел еще 1 июля с.г., однако из-за многочисленных жалоб оппонентов Э.Ньето избиркому пришлось проводить дополнительный пересчет бюллетеней, передает Associated Press.

Накануне Федеральный избирательный трибунал отклонил исковые заявления экс-кандидата Андреса Мануэля Лопеза Обрадора в связи с отсутствием доказательств подкупа избирателей на местах. В свою очередь А.Обрадор заявил, что не согласен с итогом рассмотрения его дела и намерен 9 сентября с.г. провести митинг своих сторонников.

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Экс-президент государства Фелипе Кальдерон, а также лидеры ряда стран, в том числе президент США Барак Обама и президент Бразилии Дилма Руссефф, поздравили Э.Ньето с победой еще в июле с.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг.