Правящая партия изрядно разочаровала мексиканцев

Двенадцать лет назад эта партия, бессменно правившая Мексикой более 70 лет, потеряла власть. И вот ожидается "камбек": по данным экзит-полов, кандидат ИРП набирает от 39% до 42,7% голосов. Второй тур мексиканским законодательством не предусмотрен.



Основные соперники Пеньи Ньето – представительница правящей ныне Партии национального действия Хосефина Мота (22,1-25,7%) и бывший мэр города Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляющий Партию демократической революции (30,8-34,4%).

Мэром Мехико, согласно тем же данным, становится представитель коалиции левых сил Мигель Анхель Мансера, бывший генеральный прокурор Мехико. Он получает около 60% голосов.

Главной темой предвыборной кампании была борьба с наркобизнесом и нормализация положения с безопасостью в стране.



Уходящий президент Фелипе Кальдерон, представитель Партии национального действия, лишился поддержки избирателей в связи с разгулом насилия в стране. Противоборство между наркокартелями в последние годы привело к гибели более 50 тысяч мексиканцев, замечает Радио Свобода.