Американцы хотят вернуться на Луну и построить там базу

"Нам хотелось бы вернуться на Луну и остаться там на очень долгое время", - заявил представитель НАСА, выступая с докладом на Международном аэрокосмическом конгрессе в Москве, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время Международная космическая станция (МКС) остается основным космическим комплексом, который как минимум до 2020 года позволит отрабатывать технологии для последующего полета к Луне, Марсу и его спутникам.

"Надо продолжить работы на МКС, но нужно стремиться дальше. Несмотря на то, что казалось, сборка МКС завершена, оказалось, что это непрерывный процесс, так как каждая из стран постоянно вводит в состав станции что-то новое. Кроме того, планируется дооснастить МКС дополнительными модулями", - сказал Сербер.

Директор программы пилотируемых космических полетов НАСА в России добавил, что НАСА не планирует останавливаться на освоении Луны и будет двигаться дальше в освоении планет Солнечной системы.