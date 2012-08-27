Иудеи и мусульмане осудили спиливание крестов

Спиленные поклонные кресты в Архангельской и Челябинской областях России вслед за подобной акцией вандализма в Киеве - провокация и проявление бескультурья и неуважения к тому, что свято для многих граждан России, считают опрошенные РИА Новости представители традиционного иудаизма и ислама.

Первая информация о спиливании поклонного креста в Киеве активистками движения Femen появилась в интернете 17 августа - в день вынесения приговора участницам группы Pussy Riot за акцию в храме Христа Спасителя, которую сами они назвали "панк-молебном", а Хамовнический суд Москвы квалифицировал как хулиганство. В минувшие выходные поклонные кресты были спилены в Архангельской и Челябинской областях. В РПЦ инциденты расценили как вызов фундаментальным культурным ценностям Руси и Европы, который "выходит за рамки обычного хулиганства"и в основе которого лежит не свобода, а гордыня и вседозволенность.

"Это отвратительно - то, что происходит с православными крестами, которые ставят в местах, значимых для истории России, для истории православия, и я расцениваю это как провокацию. Такие провокации происходят и с людьми, и с надгробными памятниками, и с культовыми зданиями, но думаю, что здесь важно одно. Атеист ты или религиозный человек - если это свято для твоих соплеменников, сограждан, то это должно быть и для тебя свято. Может быть, я самонадеянно говорю, но я думаю, что мое мнение разделяют 99% всех россиян", - сказал председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган.

Он считает, что такое хулиганство должно преследоваться по закону, который должен быть "превыше всего". В то же время Коган убежден, что главной задачей сегодня является сохранение мирных взаимоотношений между гражданами России.

"Самое главное - чтобы мы, граждане России, будучи одной семьей большой страны - не перессорились, грубо говоря, как в семье... Можно восстановить кресты, можно восстановить храмы, но очень трудно залечивать душевный разлад, раскол, подозрение. Поэтому здесь мы должны быть сдержанными, справедливыми и милосердными", - сказал собеседник агентства.

Первый зампредседателя одной из крупнейших исламских организаций России - Центрального духовного управления мусульман, муфтий Москвы Альбир Крганов также осудил акцию по спиливанию крестов.

"Представители любой конфессии солидарны в своих радостях и бедах. Мы, мусульмане, знаем определение Корана, где четко говорится, что нельзя поругаться над божьими храмами. Мечеть ли это, синагога ли это или христианский храм - об этом есть четкое определение. И символы веры тоже нельзя оскорблять, это святотатство для любой религии", - сказал А.Крганов.

Он отметил, что подобные действия аморальны и являются "элементом бескультурья человека".

"Мы считаем, что уважающий себя человек - считающий себя вообще человеком - никогда на такой поступок не пойдет", - добавил А.Крганов.