Во Франции горят 900 га леса

Это крупнейший в регионе лесной пожар за лето, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Около 400 га выгорели полностью. На борьбу с огнем брошены более 700 сотрудников противопожарной службы.

В воскресенье работы по тушению пожаров продолжались в течение всего дня. Ожидается, что сегодня операция продолжится.

Этим летом жаркая погода привела к распространению лесных пожаров в Европе. В частности, в испанской Каталонии в результате крупнейшего за последние 26 лет лесного пожара погибли четыре человека. Пожар бушевал на территории более 13 тысяч га.