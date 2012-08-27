Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сальвадора

Подземный толчок был зафиксирован в 10.37 по местному времени. Его эпицентр находился в 125 километрах к югу от города Усулутан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Очаг землетрясения залегал на глубине 50,6 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным сейсмологов, опасности цунами нет.