Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сальвадора

08:34, 27 августа 2012
Мир
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Тихом океане у берегов Сальвадора, сообщает сайт Геологической службы США.

Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в 10.37 по местному времени. Его эпицентр находился в 125 километрах к югу от города Усулутан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Очаг землетрясения залегал на глубине 50,6 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным сейсмологов, опасности цунами нет.

 

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