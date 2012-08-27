Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сальвадора
08:34, 27 августа 2012Мир
1114
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Тихом океане у берегов Сальвадора, сообщает сайт Геологической службы США.
По данным сейсмологов, опасности цунами нет
Подземный толчок был зафиксирован в 10.37 по местному времени. Его эпицентр находился в 125 километрах к югу от города Усулутан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Очаг землетрясения залегал на глубине 50,6 км.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным сейсмологов, опасности цунами нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter