Новое наводнение в России унесло четыре жизни и затопило 600 домов

09:37, 22 августа 2012
Мир
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Появились первые данные о пострадавших в результате очередного наводнения, обрушившегося на Краснодарский край РФ этой ночью.

Наводнение унесло 4 жизни, фото Россия 1

Сообщается, что в поселке Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского в ночь на 22 августа оказались подтопленными 600 домов, обнаружены четыре тела погибших.

Об этом сообщает в своем микроблоге кубанский губернатор Александр Ткачев, пишет Лента.ру.

Тела обнаружены сотрудниками полиции во время подворового обхода. Личности погибших устанавливаются.

Наводнение в Новомихайловской произошло в ночь на 22 августа, когда из-за ливней поднялся уровень воды в реке Нечепсухо. В зоне подтопления находились около полутора тысяч человек. 30 человек, в том числе девять детей, были эвакуированы. По оперативным данным, в районе 02.00 мск среды вода в некоторых местах в поселке поднималась до уровня 2,5 метра.

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