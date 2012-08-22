Новое наводнение в России унесло четыре жизни и затопило 600 домов

Сообщается, что в поселке Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского в ночь на 22 августа оказались подтопленными 600 домов, обнаружены четыре тела погибших.

Об этом сообщает в своем микроблоге кубанский губернатор Александр Ткачев, пишет Лента.ру.

Тела обнаружены сотрудниками полиции во время подворового обхода. Личности погибших устанавливаются.

Наводнение в Новомихайловской произошло в ночь на 22 августа, когда из-за ливней поднялся уровень воды в реке Нечепсухо. В зоне подтопления находились около полутора тысяч человек. 30 человек, в том числе девять детей, были эвакуированы. По оперативным данным, в районе 02.00 мск среды вода в некоторых местах в поселке поднималась до уровня 2,5 метра.