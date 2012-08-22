На Краснодарский край России обрушилось новое наводнение

Это уже второе за последнее время наводнение, обрушившееся на Краснодарский край РФ. Точные данные пока не приводятся.

В связи с подтоплениями создан Оперативный штаб в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю, сообщил РИА Новости представитель краевого ведомства.

Известно, что сотрудники МЧС проводили эвакуацию населения.

"Создан оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств в поселке. Сейчас в работе по ликвидации последствий стихии от МЧС задействовано около 450 человек личного состава", - сказал собеседник агентства.

По оперативным данным, в районе 02.00 мск среды вода в некоторых местах в поселке поднималась до уровня 2,5 метра, добавил собеседник агентства.

Пункт временного размещения организован в школе №35. По информации на 04.00 мск, осадки прекратились, происходит спад воды. Обстановка уточняется.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и смерчей.

Представитель правительства края уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в районе поселка были зафиксированы смерчи, и они "вынесли воду из моря", кроме того, речка вышла из берегов.

В правительстве края заявили, что в ночь на среду власти организовали оповещение населения об угрозе подтоплений, также была проведена эвакуация, кроме того, люди сами выезжали из зоны подтопления.

В июле Краснодарский край пострадал во время разрушительного наводнения. Паводок в ночь на 7 июля затопил тысячи жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков Кубани. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. В результате разгула стихии в крае погибли 168 человек, двое пропали без вести. Самые большие жертвы и разрушения пришлись на Крымск.