Эксперт: спорить с Россией всегда сложно, но теперь есть новый рычаг
Украина через ВТО сможет добиваться от России снятия торговых ограничений для доступа товаров украинского производства на российский рынок.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил директор Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Вячеслав Евсеев.
«У Украины теперь появляется возможность оспаривать защитные, антидемпинговые меры, инициируемые российскими производителями через ВТО», - сказал В.Евсеев.
По его словам, если раньше Россия вводила защитные меры и далее этот вопрос обсуждался на двухстороннем уровне, то теперь ситуация изменится.
Эксперт отметил, что спорить Украине с Россией всегда было сложно, но теперь у Киева появляется новый рычаг – орган регулирования торговых споров ВТО.
«Сейчас Украина сможет решать вопрос с доступом на российский рынок через ВТО, если считает, что ограничения введены необоснованно. Если Украина инициирует спор, то к нему могут присоединиться и ЕС, и США, и Грузия, и Молдавия», - сказал он.
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При этом В.Евсеев считает, что Россия продолжит защищать свой рынок от традиционно конкурентных украинских товаров, в частности труб, продукции машиностроения, сельского хозяйства.
«Я думаю, различные меры защиты будут и дальше использоваться. Это никуда не денется», - сказал он.
23 августа Россия окончательно станет членом ВТО.