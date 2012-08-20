Голливудский режиссёр Тони Скотт покончил жизнь самоубийством

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», Т.Скотт спрыгнул с моста неподалёку от Лос-Анджелеса. В его автомобиле нашли предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

Т.Скотту было 68 лет. Он был режиссером таких фильмов как «Лучший стрелок», «Шпионские игры», «Багровый прилив».