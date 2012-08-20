Голливудский режиссёр Тони Скотт покончил жизнь самоубийством
08:58, 20 августа 2012Мир
4385
Известный американский режиссёр и продюсер Тони Скотт - брат Ридли Скотта, покончил жизнь самоубийством.
|Тони Скотт прыгнул с моста
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», Т.Скотт спрыгнул с моста неподалёку от Лос-Анджелеса. В его автомобиле нашли предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.
Т.Скотту было 68 лет. Он был режиссером таких фильмов как «Лучший стрелок», «Шпионские игры», «Багровый прилив».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter